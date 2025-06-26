Главным претендентом на него длительное время считается ПСЖ. Действующий победитель Лиги чемпионов приостанавливал на некоторое время переговоры с "вишнями", но теперь снова возобновил их, сообщает 24 Канал со ссылкой на Foot01.

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ПСЖ и Борнмут близки к соглашению

Парижский клуб достиг определенного прогресса. Руководство ПСЖ готово отдать 70 миллионов евро, которые изначально требовали боссы "вишен".

Этот трансфер может состояться уже в ближайшие дни. Луис Энрике хочет подписать Илью Забарного как можно скорее, чтобы украинский футболист прибыл в США и помог команде на Клубном чемпионате мира.

По правилам ФИФА, участники турнира могут добавлять в заявку новых игроков до 3 июля. ПСЖ уже пробился в 1/8 финала, поэтому защитник сборной Украины может помочь французскому гранду на стадии плей-офф, если переход состоится.

Справка. Соперником ПСЖ в 1/8 финала будет Интер Майами, их очное противостояние состоится 29 июня в 19:00 по киевскому времени. Если подопечные Луиса Энрике одолеют американскую команду, то 5 июля сыграют против победителя пары Фламенго – Бавария.

Напомним, что также на Илью Забарного претендует Ливерпуль, который уже делал официальное предложение Борнмуту. Он предлагал деньги и своего защитника.