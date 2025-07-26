У п'ятницю, 25 липня, команда Романа Яремчука зустрічалася з англійським Норвічем. Грецький гранд здобув розгромну перемогу з рахунком 3:0, повідомляє 24 Канал.

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Як Яремчук зіграв проти Норвіча?

Український форвард вийшов у стартовому складі "червоно-білих" на цю гру. Він провів на полі весь поєдинок та відзначився двома результативними діями.

Спочатку Роман Яремчук асистував після прострілу з лівого флангу. Він віддав передачу турецькому хавбеку Юсуфу Язиджи, який відкрив рахунок у зустрічі на 32-й хвилині.

А на початку другого тайму нападник збірної України вже сам забив гол. Він подвоїв перевагу Олімпіакоса ударом з меж штрафного майданчика, замкнувши навіс від португальця Коштіньї.

Гол + асист Яремчука у відеоогляді матчу Олімпіакос – Норвіч

До слова. Роман Яремчук забив гол у другому поспіль товариському поєдинку. У стартовій грі міжсезоння для Олімпіакоса він відзначився взяттям воріт проти нідерландської Бреди (3:2).

Нагадаємо, що напередодні Микола Кухаревич дебютував за Слован. Він відзначився голом у кваліфікації Ліги чемпіонів у першій же грі за новий клуб .