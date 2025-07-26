В пятницу, 25 июля, команда Романа Яремчука встречалась с английским Норвичем. Греческий гранд одержал разгромную победу со счетом 3:0, сообщает 24 Канал.

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Как Яремчук сыграл против Норвича?

Украинский форвард вышел в стартовом составе "красно-белых" на эту игру. Он провел на поле весь поединок и отметился двумя результативными действиями.

Сначала Роман Яремчук ассистировал после прострела с левого фланга. Он отдал передачу турецкому хавбеку Юсуфу Языджи, который открыл счет во встрече на 32-й минуте.

А в начале второго тайма нападающий сборной Украины уже сам забил гол. Он удвоил преимущество Олимпиакоса ударом из пределов штрафной площади, замкнув навес от португальца Коштиньи.

Гол + ассист Яремчука в видеообзоре матча Олимпиакос – Норвич

К слову. Роман Яремчук забил гол во втором подряд товарищеском поединке. В стартовой игре межсезонья для Олимпиакоса он отметился взятием ворот против нидерландской Бреды (3:2).

Напомним, что накануне Николай Кухаревич дебютировал за Слован. Он отметился голом в квалификации Лиги чемпионов в первой же игре за новый клуб.