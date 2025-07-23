Хозяева сделали огромную заявку на проход дальше. Они разгромили соперника со счетом 4:0, сообщает 24 Канал.

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Как Кухаревич дебютировал за Слован?

В летнее межсезонье состав словацкого клуба пополнил Николай Кухаревич. Он перебрался из Суонси и подписал полноценный контракт на четыре года.

Украинский форвард дебютировал в новом клубе именно в этом матче. Он вышел на замену в конце встречи и уже через семь минут после появления на поле поставил точку в погроме гостей.

Николай откликнулся на передачу Нино Марчелли и с близкого расстояния переправил мяч в ворота. Отметим, что это был дебютный поединок для украинца не только за новый клуб, но и в Лиге чемпионов в целом.

Смотрите видеообзор матча Слован – Зриньски

Справка. В прошлом сезоне Николай Кухаревич играл в аренде за Хиберниан. Он провел в составе шотландского клуба 28 матчей, в которых забил семь голов.

Напомним, что во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов стартовало также киевское Динамо. Подопечные Александра Шовковского на выезде разгромили Хамрун Спартанс.