Именно действующий победитель Лиги чемпионов длительное время считался фаворитом на подписание украинца. Однако клубам не удается достичь финальной договоренности, сообщает 24 Канал со ссылкой на RMC Sport.

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Что решил сделать президент ПСЖ?

ПСЖ пытается сделать все возможное для трансфера защитника сборной Украины. Поэтому из-за отсутствия прогресса в переговорах по Илье Забарному к этому процессу решил подключиться непосредственно президент парижан Нассер Аль-Хелаифи.

Он намерен лично вмешаться в диалог с руководством Борнмута, которое отклонило последнее предложение в 60 миллионов евро. Отмечается, что катарский бизнесмен часто идет на такие шаги, чтобы достичь соглашения в переговорных процессах, которые являются проблемными.

Ожидается, что участие президента ПСЖ в переговорах должно помочь французскому клубу подписать украинского защитника. Также действующий победитель ЛЧ получит средства в виде процентов с трансфера Уго Экитике из Айнтрахта в Ливерпуль, что является еще одним положительным фактором для закрытия сделки.

Справка. Илья Забарный выступает за Борнмут с января 2023 года. За это время он провел за "вишен" 86 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

Напомним, что финансовые требования Борнмута готов удовлетворить победитель Лиги Европы. Однако украинец больше склоняется к переходу в парижский клуб.