Состав команды Рубена Аморима пополнил Бриан Мбемо. Камерунский вингер подписал контракт до 30 июня 2030 года с опцией продления соглашения еще на один сезон, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт МЮ.

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Что известно о трансфере Мбемо в МЮ?

25-летний футболист перешел из Брентфорда. Он будет играть под 19 номером и заявил, что счастлив стать частью клуба, в котором всегда мечтал выступать.

Как только я узнал, что есть шанс присоединиться к Манчестер Юнайтед, то должен был воспользоваться возможностью и подписать контракт с клубом моей мечты – командой, футболку которой я носил в детстве,

– сказал Мбемо.

Отметим, что по данным Transfermarkt, сумма перехода Бриана Мбемо составила 75 миллионов евро. Футболист сборной Камеруна стал одним из самых дорогих трансферов в истории Манчестер Юнайтед.

Топ-10 самых дорогих подписаний в истории "красных дьяволов"

1. Поль Погба (Ювентус) – 105 миллионов евро

2. Антони (Аякс) – 95

3. Харри Магуайр (Лестер) – 87

4. Джейдон Санчо (Боруссия Дортмунд) – 85

5. Ромелу Лукаку (Эвертон) – 84,7

6. Расмус Хойлунн (Аталанта) – 77,8

7-8. Анхель Ди Мария (Реал Мадрид – 75

7-8. Бриан Мбемо (Брентфорд) – 75

9. Матеус Кунья (Вулверхэмптон) – 74

10. Каземиро (Реал Мадрид) – 70,7

Справка. В сезоне-2024/2025 Бриан Мбемо провел 42 матча на клубном уровне. В них он забил 20 голов и отдал 9 ассистов.

Таким образом Манчестер Юнайтед уже потратил 149 миллионов евро летом на усиление атаки. Матеус Кунья стал игроком "красных дьяволов" в середине июня.

Напомним, что также манкунианцы хотят подписать нового вратаря. Среди вариантов английский клуб, в частности, рассматривает голкипера сборной Украины.