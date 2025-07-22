Склад команди Рубена Аморіма поповнив Бріан Мбемо. Камерунський вінгер підписав контракт до 30 червня 2030 року з опцією продовження угоди ще на один сезон, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт МЮ.

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Що відомо про трансфер Мбемо в МЮ?

25-річний футболіст перейшов із Брентфорда. Він буде грати під 19 номером і заявив, що щасливий стати частиною клубу, в якому завжди мріяв виступати.

Щойно я дізнався, що є шанс приєднатися до Манчестер Юнайтед, то мусив скористатися можливістю та підписати контракт із клубом моєї мрії – командою, футболку якої я носив у дитинстві,

– сказав Мбемо.

Зазначимо, що за даними Transfermarkt, сума переходу Бріана Мбемо склала 75 мільйонів євро. Футболіст збірної Камеруну став одним з найдорожчих трансферів в історії Манчестер Юнайтед.

Топ-10 найдорожчих підписань в історії "червоних дияволів"

1. Поль Погба (Ювентус) – 105 мільйонів євро

2. Антоні (Аякс) – 95

3. Гаррі Магвайр (Лестер) – 87

4. Джейдон Санчо (Боруссія Дортмунд) – 85

5. Ромелу Лукаку (Евертон) – 84,7

6. Расмус Гойлунн (Аталанта) – 77,8

7-8. Анхель Ді Марія (Реал Мадрид – 75

7-8. Бріан Мбемо (Брентфорд) – 75

9. Матеус Кунья (Вулвергемптон) – 74

10. Каземіро (Реал Мадрид) – 70,7

Довідка. В сезоні-2024/2025 Бріан Мбемо провів 42 матчі на клубному рівні. У них він забив 20 голів і віддав 9 асистів.

Таким чином Манчестер Юнайтед уже витратив 149 мільйонів євро влітку на підсилення атаки. Матеус Кунья став гравцем "червоних дияволів" у середині червня.

Нагадаємо, що також манкуніанці хочуть підписати нового воротаря. Серед варіантів англійський клуб, зокрема, розглядає голкіпера збірної України.