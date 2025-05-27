Манчестер Юнайтед провалив сезон 2024-2025. Команда Рубена Аморіма посіла аж 15 місце в чемпіонаті Англії, а у Лізі Європи поступилась у фіналі Тоттенхему.

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Плюс один українець в АПЛ

Однією з проблем манкуніанців називають воротарську ланку. Камерунець Андре Онана часто припускався помилок та не виправдовував покладені на нього надії.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Jorge das Transferências, влітку Юнайтед планує продати камерунця. Фаворитом йому на заміну називається Анатолій Трубін.

Голкіпер Бенфіки вразив своїми виступами в Прімейрі та Лізі чемпіонів, оформивши цього сезону 19 кліншитів. Українець має контракт із лісабонським клубом до 2028 року. Transfermarkt оцінює гравця у 25 мільйонів євро.

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Нагадаємо, що Анатолій є вихованцем Шахтаря, за який виступав з 2020 по 2023 роки. Два роки тому Трубін перебрався у Бенфіку за 10 мільйонів євро та вже виграв з командою Кубок ліги. Крім того, кіпер має у своєму активі 19 матчів за збірну України.