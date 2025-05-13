Одним із претендентів на цю нагороду був футболіст Бенфіки Анатолій Трубін. Саме українця обрали найкращим голкіпером минулого місяця, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Прімейра-ліги.

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Приємне визнання

Наставники португальських клубів високо оцінили виступи вихованця донецького Шахтаря, віддавши йому майже 17% голосів. Він випередив Томаша Вацліка з Боавішти та Руя Сілву зі Спортінга, які фінішували у топ-3.

У квітні Анатолій Трубін провів п'ять поєдинків у чемпіонаті, у яких здійснив 19 сейвів. Він допоміг "орлам" набрати 13 з 15 можливих очок.

Такі результати дозволили Бенфіці продовжувати боротьбу за чемпіонство. Перед останнім туром команда Анатолія Трубіна посідає друге місце в таблиці з 79 очками, поступаючись Спортінгу лише за додатковими показниками.



Анатолій Трубін – найкращий воротар чемпіонату Португалії у квітні / Фото Прімейра-ліги

До слова. Всього в нинішньому сезоні Анатолій Трубін провів 46 матчів за Бенфіку в усіх турнірах. У них він пропустив 47 м'ячів і 19 разів залишав свої ворота "сухими".

Нагадаємо, що українець виступає за "орлів" з серпня 2023 року. У кампанії-2024/2025 він здобув перший трофей у Португалії – Кубок ліги.