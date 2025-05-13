Одним из претендентов на эту награду был футболист Бенфики Анатолий Трубин. Именно украинца выбрали лучшим голкипером прошлого месяца, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Примейра-лиги.

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Приятное признание

Наставники португальских клубов высоко оценили выступления воспитанника донецкого Шахтера, отдав ему почти 17% голосов. Он опередил Томаша Вацлика из Боавишты и Руя Силву из Спортинга, которые финишировали в топ-3.

В апреле Анатолий Трубин провел пять поединков в чемпионате, в которых совершил 19 сейвов. Он помог "орлам" набрать 13 из 15 возможных очков.

Такие результаты позволили Бенфике продолжать борьбу за чемпионство. Перед последним туром команда Анатолия Трубина занимает второе место в таблице с 79 очками, уступая Спортингу лишь по дополнительным показателям.



Анатолий Трубин – лучший вратарь чемпионата Португалии в апреле / Фото Примейра-лиги

К слову. Всего в нынешнем сезоне Анатолий Трубин провел 46 матчей за Бенфику во всех турнирах. В них он пропустил 47 мячей и 19 раз оставлял свои ворота "сухими".

Напомним, что украинец выступает за "орлов" с августа 2023 года. В кампании-2024/2025 он добыл первый трофей в Португалии – Кубок лиги.