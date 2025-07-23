Господарі зробили величезну заявку на прохід далі. Вони розгромили суперника з рахунком 4:0, повідомляє 24 Канал.

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Як Кухаревич дебютував за Слован?

У літнє міжсезоння склад словацького клубу поповнив Микола Кухаревич. Він перебрався зі Свонсі та підписав повноцінний контракт на чотири роки.

Український форвард дебютував у новому клубі саме в цьому матчі. Він вийшов на заміну наприкінці зустрічі та вже через сім хвилин після появи на полі поставив крапку в погромі гостей.

Микола відгукнувся на передачу Ніно Марчеллі та з близької відстані переправив м'яч у ворота. Зазначимо, що це був дебютний поєдинок для українця не тільки за новий клуб, а й у Лізі чемпіонів загалом.

Дивіться відеоогляд матчу Слован – Зріньскі

Довідка. В минулому сезоні Микола Кухаревич грав в оренді за Гіберніан. Він провів у складі шотландського клубу 28 матчів, у яких забив сім голів.

Нагадаємо, що у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів стартувало також київське Динамо. Підопічні Олександра Шовковського на виїзді розгромили Хамрун Спартанс.