Чемпион Украины прилетел на остров в Средиземном море в статусе безусловного фаворита, пишет 24 Канал.

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Как сыграло Динамо в первом матче нового сезона?

В дебюте матча динамовцы едва не пропустили гол в простой ситуации. На 10-й минуте встречи ошибкой ветерана Андрей Ярмоленко мог воспользоваться футболист мальтийского клуба. К счастью, Нещерет спас команду.

На 13-й минуте киевляне открыли счет. Форвард "бело-синих" Ванат воспользовался пасом Буяльского и с нескольких метров попал в ворота.

Видео гола Ваната

В конце первого тайма Динамо во второй раз отправило мяч в ворота соперника. Однако арбитр после просмотра ВАР отменил гол Попова.

Шаткое преимущество не устраивало гостей. На 76-й минуте поединка Буяльский перебросил мяч через голкипера Хамруна и удвоил преимущество.

Видео гола Буяльського

В компенсированное время Волошин довел счет до разгромного и фактически снял вопрос о победителе в этой паре.

Видео гола Волошина

До финального свистка счет не изменился. Подопечные Александра Шовковского одержали победу со счетом 3:0.

Хамрун – Динамо 0:3

Голы: Ванат, 13, Буяльский, 76, Волошин, 90+2

Ответный матч состоится через неделю, 29 июля. В случае успеха Динамо в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с победителем пары Пафос – Маккаби Тель-Авив.