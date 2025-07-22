В рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов принимают участие 30 команд, которые будут бороться за 15 путевок в следующий круг соревнований. Вашему вниманию расписание и результаты всех первых матчей, пишет 24 Канал.

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Результаты первых матчей 2-го квалификационного раунда ЛЧ

В первый игровой день 22 июля состоятся 13 матчей, в том числе с участием киевского Динамо. Еще два поединка второго квалификационного раунда ЛЧ пройдут в среду, 23 июля.

Киевское Динамо начинает еврокубковый сезон матчем против мальтийского клуба Хамрун Спартанс. Стартовый свисток на стадионе "Тони Беззина" в Паоле прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

22 июля

КуПС (Финляндия) – Кайрат (Казахстан) 2:0

(Финляндия) – Кайрат (Казахстан) 2:0 Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Црвена Звезда (Сербия) 0:1

(Сербия) 0:1 Ноа (Армения) – Ференцварош (Венгрия) 1:2

(Венгрия) 1:2 20:00. Виктория Пльзень (Чехия) – Серветт (Швейцария)

20:00. Копенгаген (Дания) – Дрита (Косово)

20:00. Пафос (Кипр) – Маккаби Т-А (Израиль)

20:00. РФС (Латвия) – Мальме (Швеция)

20:00. Хамрун Спартанс (Мальта) – Динамо Киев (Украина)

21:00. Шкендия (Северная Македония) – Стяуа (Румыния)

21:15. Слован (Словакия) – Зрински (Босния и Герцеговина)

21:30. Лех (Польша) – Брейдаблик (Исландия)

21:45. Рейнджерс (Шотландия) – Панатинаикос (Греция)

21:45. Риека (Хорватия) – Лудогорец (Болгария)

23 июля

20:00. Бранн (Норвегия) – Зальцбург (Австрия)

21:45. Шелбурн (Ирландия) – Карабах (Азербайджан)

Ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся через неделю. Если Динамо преодолеет первый барьер, то в следующем круге встретятся с победителем пары Пафос (Кипр) – Маккаби Тель-Авив (Израиль). Неудачник противостояния продолжит выступление в Лиге Европы, где сыграет против побежденного в том же матче Пафоса – Маккаби Аль-Авив.