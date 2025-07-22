В рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів беруть участь 30 команд, які змагатимуться за 15 путівок у наступне коло змагань. Вашій увазі розклад та результати усіх перших матчів, пише 24 Канал.

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Результати перших матчів 2-го кваліфікаційного раунду ЛЧ

У перший ігровий день 22 липня відбудуться 13 матчів, в тому числі за участю київського Динамо. Ще два поєдинки другого кваліфікаційного раунду ЛЧ пройдуть у середу, 23 липня.

Київське Динамо розпочинає єврокубковий сезон матчем проти мальтійського клубу Хамрун Спартанс. Стартовий свисток на стадіоні "Тоні Беззіна" у Паолі пролунає о 20:00 за київським часом.

22 липня

КуПС (Фінляндія) – Кайрат (Казахстан) 2:0

(Фінляндія) – Кайрат (Казахстан) 2:0 Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) – Црвена Звезда (Сербія) 0:1

(Сербія) 0:1 Ноа (Вірменія) – Ференцварош (Угорщина) 1:2

(Угорщина) 1:2 20:00. Вікторія Пльзень (Чехія) – Серветт (Швейцарія)

20:00. Копенгаген (Данія) – Дріта (Косово)

20:00. Пафос (Кіпр) – Маккабі Т-А (Ізраїль)

20:00. РФС (Латвія) – Мальме (Швеція)

20:00. Хамрун Спартанс (Мальта) – Динамо Київ (Україна)

21:00. Шкендія (Північна Македонія) – Стяуа (Румунія)

21:15. Слован (Словаччина) – Зрінські (Боснія і Герцеговина)

21:30. Лех (Польща) – Брейдаблік (Ісландія)

21:45. Рейнджерс (Шотландія) – Панатінаїкос (Греція)

21:45. Рієка (Хорватія) – Лудогорець (Болгарія)

23 липня

20:00. Бранн (Норвегія) – Зальцбург (Австрія)

21:45. Шелбурн (Ірландія) – Карабах (Азербайджан)

Матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів відбудуться через тиждень. Якщо Динамо подолає перший бар'єр, то в наступному колі зустрінуться з переможцем пари Пафос (Кіпр) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль). Невдаха протистояння продовжить виступ у Лізі Європи, де зіграє проти переможеного у тому ж матчі Пафос – Маккабі Аль-Авів.