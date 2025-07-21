Традиційно, клуби були поділені на сіяних та несіяних. За декілька годин до самого жеребкування кількість можливих опонентів Динамо скоротилась, пише 24 Канал.

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Хто став потенційним суперником Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів?

Серед потенційних опонентів киян були наступні:

Переможець пари Ноа (Вірменія) / Ференцварош (Угорщина)

Переможець пари Пафос (Кіпр) / Маккабі Тель-Авів (Ізраїль)

Переможець пари Шелбурн (Ірландія) / Карабах (Азербайджан)

За результатом жереба, український клуб у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів-2025/2026 може зіграти проти переможця дуелі Пафос (Кіпр) / Маккабі Тель-Авів (Ізраїль).

Довідка. Переможець цієї пари вийде до 4-го раунду ЛЧ, а переможений опуститься до кваліфікації Ліги Європи.

Аби зіграти у наступному раунді ЛЧ Динамо потрібно пройти мальтійський Хамрун Спартанс, з яким перша зустріч відбудеться 22 липня. Матч-відповідь запланований на 29 липня.

До слова, перша зустріч між Динамо та Хамруном стартує 22 липня о 20:00 (за київським часом). Це буде перша офіційна гра киян у новому сезоні-2025/2026.