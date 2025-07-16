Мальтійський клуб несподівано здолав литовців і тепер зіграє з "біло-синіми" у другому раунді відбору. Вже стартував продаж квитків на умовно домашню гру команди Олександра Шовковського, повідомляє 24 Канал із посиланням на TicketsBox.

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Яка ціна квитків на матч Динамо – Хамрун Спартанс?

Вона відбудеться 29 липня в польському місті Люблін на стадіоні "Люблін Арена". Поєдинок розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Квитки на цей матч коштують від 49 до 89 злотих, залежно від категорій. Це приблизно від 550 до однієї тисячі гривень.

Також продаються квитки на ВІП-місця. За них доведеться сплатити 600 злотих – це 6660 гривень.

До слова. Хамрун Спартанс переграв Жальгіріс з рахунком 3:0 після виїзної поразки 0:2. Раніше українські клуби тричі зустрічалися з мальтійцями й мають позитивну історію протистоянь.

Зазначимо, що в Любліні буде зіграно матч-відповідь. Перший поєдинок команди проведуть 22 липня в місті Хамрун.