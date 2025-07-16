Київське Динамо дізналось першого суперника у Лізі чемпіонів 2025-2026. "Біло-сині" у другому кваліфікаційному раунді зіграють проти мальтійського Хамрун Спартанс, повідомляє 24 Канал.

До теми Українські клуби в єврокубках: де гратимуть, коли матчі та хто суперники

Як грали проти мальтійців?

Для Динамо це буде перша зустріч проти представника Мальти. Натомість представники України вже тричі перетинались із клубами з цього острова. Історія зустрічей виглядає дуже успішною.

У всіх трьох випадках представник УПЛ виходив переможцем пари. Цікаво, що усі шість матчів пройшли в рамках першого кваліфікаційного раунду Кубка УЄФА.

Історія матчу між клубами з України та Мальти:

СЕЗОН ТУРНІР СТАДІЯ МАТЧ ВДОМА НА ВИЇЗДІ 1995-1996 Кубок УЄФА 1 кв. раунд Чорноморець – Гіберніанс 2:0 5:2 1998-1999 Кубок УЄФА 1 кв. раунд Шахтар – Біркіркара 2:1 4:0 2002-2003 Кубок УЄФА 1 кв. раунд Металург З – БІркіркара 3:0 0:0

З шести матчів українські клуби виграли п'ять. Лише запорізький Металург дозволив собі нульову нічию на виїзді після розгромної перемоги над БІркіркарою вдома.

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Цього ж суперника за чотири роки до цього проходив і Шахтар. А ось першопрохідцем в іграх проти мальтійців був Чорноморець, який у 1995-му двічі обіграв Гіберніанс.

Відзначимо, що перший матч між Динамо та Хамрун Спартанс відбудеться на Мальті 22 липня. А друга зустріч відбудеться 29-го числа у Любліні. Саме у цьому польському місті кияни прийматимуть своїх суперників по єврокубках.