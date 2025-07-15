У Лізі чемпіонів 2025-2026 цього тижня тривають матчі першого кваліфікаційного раунду. Для українських фанатів найбільший інтерес викликало протистояння Жальгіріса та Хамрун Спартанс, повідомляє 24 Канал.

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З ким гратиме Динамо?

Саме у цій зустрічі визначався перший суперник київського Динамо в ЛЧ. Підопічні Олександра Шовковського стартуватимуть з другого раунду відбору.

Фаворитом протистояння вважались литовці, що вони і довели у першій грі. Перемога 2:0 давала Жальгірісу високі шанси на прохід в наступну стадію.

Проте у матчі-відповіді Хамрун Спартанс спромігся на камбек. Чемпіон Мальти ще у першому таймі забив двічі та зрівняв рахунок за сумою двох зустрічей.

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В подальшому мальтійці володіли явною перевагою, але втілити її бодай в один гол не змогли. Тож доля протистояння вирішилась у серії пенальті, де було пробито аж 28 ударів. Переможцем із цієї перестрілки вийшла команда з Мальти.

Таким чином, саме Хамрун Спартанс стане першим суперником Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів. Перша гра пройде на Мальті 22 липня, а матч-відповідь – 29-го числа у польському Любліні.