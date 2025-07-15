В Лиге чемпионов 2025-2026 на этой неделе продолжаются матчи первого квалификационного раунда. Для украинских фанатов наибольший интерес вызвало противостояние Жальгириса и Хамрун Спартанс, сообщает 24 Канал.

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С кем будет играть Динамо?

Именно в этой встрече определялся первый соперник киевского Динамо в ЛЧ. Подопечные Александра Шовковского будут стартовать со второго раунда отбора.

Фаворитом противостояния считались литовцы, что они и доказали в первой игре. Победа 2:0 давала Жальгирису высокие шансы на проход в следующую стадию.

Однако в ответном матче Хамрун Спартанс смог на камбэк. Чемпион Мальты еще в первом тайме забил дважды и сравнял счет по сумме двух встреч.

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В дальнейшем мальтийцы владели явным преимуществом, но воплотить его хотя бы в один гол не смогли. Поэтому судьба противостояния решилась в серии пенальти, где было пробито аж 28 ударов. Победителем из этой перестрелки вышла команда из Мальты.

Таким образом, именно Хамрун Спартанс станет первым соперником Динамо в квалификации Лиги чемпионов. Первая игра пройдет на Мальте 22 июля, а ответный матч – 29-го числа в польском Люблине.