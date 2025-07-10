На этой стадии турнира стартовали 28 команд, которые были разбиты на 14 пар. Все они являются чемпионами своих стран, которые низко расположены в рейтинге УЕФА, информирует 24 Канал.

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Расписание и результаты первых матчей ЛЧ-2025/2026

Открыли сезон Лиги чемпионов финский КуПС и молдавский Милсами. Именно в этом поединке был забит первый гол турнира в новой кампании, который записал себе в актив 19-летний полузащитник Отто Руоппи.

Результаты всех матчей первого квалификационного раунда ЛЧ

Вторник, 8 июля

18:00. КуПС (Финляндия) 1:0 Милсами (Молдова)

19:00. Иберия 1999 (Грузия) 1:3 Мальме (Швеция)

19:00. Ноах (Армения) 1:0 Будучност (Черногория)

19:30. Левадия (Эстония) 0:1 РФШ (Латвия)

20:00. Олимпия (Словения) 1:1 Кайрат (Казахстан)

21:00. Викингур (Фареры) 2:3 Линкольн Ред Импс (Гибралтар)

21:00. Дрита (Косово) 1:0 Дифферданж (Люксембург)

21:00. Нью-Сейнтс (Уэльс) 0:0 Шкендия (Северная Македония)

22:00. Виртус (Сан-Марино) 0:2 Зрински (Босния и Герцеговина)

22:00. Эгнатия (Албания) 1:0 Брейдаблик (Исландия)

Среда, 9 июля

19:00. Жальгирис (Литва) 2:0 Хамрун Спартанс (Мальта)

20:30. Лудогорец (Болгария) 1:0 Динамо Минск (Беларусь)

20:30. Стяуа (Румыния) 3:1 Интер Эскальдес (Андорра)

21:45. Шелбурн (Ирландия) 1:0 Линфилд (Северная Ирландия)

Отметим, что ответные матчи состоятся 15 и 16 июля. Победители присоединятся к 16 клубам, которые начнут свой путь в турнире со второго квалификационного раунда.

Важно. В следующем раунде Лиги чемпионов уже сыграет и киевское Динамо. "Бело-синим" будет противостоять победитель пары Жальгирис – Хамрун Спартанс.

Напомним, что в матче первого отборочного круга Нью-Сейнтс – Шкендия произошла незаурядная ситуация. Игрок валлийского клуба Рори Холден в первом тайме играл в форме с нарисованным номером на игровой футболке.