Команды не определили сильнейшего, сыграв вничью со счетом 0:0. Во время этого матча произошел довольно неординарный эпизод, который уже облетел сеть, сообщает 24 Канал.
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Незаурядный момент в игре ЛЧ
В конце первого тайма 27-летний нападающий хозяев Рори Холден получил повреждение. Вследствие него его игровая форма испачкалась кровью.
Из-за этого арбитр поединка попросил игрока из Северной Ирландии покинуть поле для оказания ему медицинской помощи, а также сменить футболку. И тогда оказалось, что у команды нет запасной формы с фамилией Холдена.
Чтобы не оставаться в меньшинстве персонал валлийского клуба проявил креатив. Футболисту нашли чистую футболку и на ней обычной шариковой ручкой написали 18 – игровой номер форварда.
Как Рори Холдену на месте сделали новую форму: смотрите видео
Отметим, что футболист доиграл первый тайм в этой форме, а на вторую половину встречи вышел уже в полноценном обычном комплекте с напечатанным номером и своей фамилией. Всего Рори Холден провел на поле 80 минут, после чего его заменили.
Справка. Ответный матч между командами состоится 15 июля в Скопье. Он начнется в 21:00 по киевскому времени.
Напомним, что Украину в Лиге чемпионов будет представлять Динамо. Киевский клуб начнет свой путь в турнире со второго квалификационного раунда.