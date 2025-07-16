Мальтийский клуб неожиданно одолел литовцев и теперь сыграет с "бело-синими" во втором раунде отбора. Уже стартовала продажа билетов на условно домашнюю игру команды Александра Шовковского, сообщает 24 Канал со ссылкой на TicketsBox.

Читайте также Все из-за Лукашенко: экс-футболист Динамо отказался лететь на игру Лиги Европы

Какая цена билетов на матч Динамо – Хамрун Спартанс?

Она состоится 29 июля в польском городе Люблин на стадионе "Люблин Арена". Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Билеты на этот матч стоят от 49 до 89 злотых, в зависимости от категорий. Это примерно от 550 до одной тысячи гривен.

Также продаются билеты на ВИП-места. За них придется заплатить 600 злотых – это 6660 гривен.

К слову. Хамрун Спартанс переиграл Жальгирис со счетом 3:0 после выездного поражения 0:2. Ранее украинские клубы трижды встречались с мальтийцами и имеют положительную историю противостояний.

Отметим, что в Люблине будет сыгран ответный матч. Первый поединок команды проведут 22 июля в городе Хамрун.