В цьому матчі гостям не допоможе білоруський нападник Ілля Шкурін. Футболіст відмовився летіти на поєдинок з "політичних причин", повідомляє 24 Канал із посиланням на Кшиштофа Марчиняка.

Читайте також Лунін отримав три пропозиції від клубів АПЛ: українець прийняв рішення щодо свого майбутнього

Чому ексдинамівець не полетить у Казахстан?

За даними польського журналіста, 25-річний форвард побоюється, що білоруський режим у співпраці з силовими структурами Казахстану може створити йому проблеми. Наприклад, заборонити в'їзд до країни або затримати через відкриту критику Олександра Лукашенка.

Зазначимо, що Ілля Шкурін після сфальсифікованих виборів і протестів, які жорстко подавили наказом самопроголошеного президента Білорусі, не повертався у рідну країну. Він також відмовився виступати за національну збірну, поки не зміниться влада.

Довідка. В першому поєдинку з Легія вдома здолала Актобе з рахунком 1:0. Переможець цієї пари в наступному колі кваліфікації зіграє проти чеського Баніка з Острави.

Нагадаємо, що Ілля Шкурін влітку 2021 року перейшов у київське Динамо, але так і не зміг закріпитися у складі. Він провів за "біло-синіх" 11 матчів, у яких віддав п’ять асистів.

Раніше повідомлялося, що чинний чемпіон УПЛ дізнався свого першого суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів. Ним несподівано став представник Мальти.