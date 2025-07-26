Воротар донецького Шахтаря та збірної України Дмитро Різник може змінити клубну прописку. У послугах голкіпера зацікавлений англійський Сандерленд, пише 24 Канал з посиланням на Фабріціо Романо.

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Цікавий варіант для Різника

За інформації джерела, клуб АПЛ зробив запит щодо потенційного трансферу Різника. Проте наразі конкретної пропозиції Шахтар ще не отримував.

Нагадаємо, що за підсумком минулого сезону Сандерленд повернувся в АПЛ. У складі команди вже є два українських легіонери – Назарій Русин та Тимур Тутєров. Проте обидва не є гравцями основної команди.

Довідка. Сандерленд шість разів вигравав чемпіонат Англії. Усі ці перемоги в елітному дивізіоні були здобуті до Другої світової війни: 1891/92, 1892/93, 1894/95, 1901/02, 1912/13, 1935/36.

Влітку Шахтар цікавився голкіпером Трабзонспора та збірної Туреччини Угурджана Чакира. Начебто у трансфері особисто був зацікавлений новий головний тренер "гірників" Арда Туран. Однак справа до підписання 29-річного воротаря так і не дійшла.

Зазначимо, що Дмитро Різник має чинний контракт з Шахтарем до кінця 2027 року. Портал Transfermarkt оцінює основного голкіпера "гірників" у 7 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про перемогу Шахтаря у першому матчі з Бешикташем (4:2). Матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи відбудеться 31 липня.