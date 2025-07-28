Мирча Луческу возглавлял донецкий Шахтер 12 лет. Румынский специалист вместе с "горняками" завоевал немало трофеев, в том числе Кубок УЕФА в 2009 году, пишет 24 Канал.

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Памятник Луческу отправился за границу

К 70-летнему юбилею Мистера в 2015 году донецкий клуб заказал ему памятник. Его собирались открыть на "Донбасс-Арене" после освобождения Донецка.

Через пять лет на 75-летний юбилей бронзовую скульптуру решили открыть на базе Шахтера под Киевом. Однако как раз тогда Луческу возглавил киевское Динамо и установку пришлось снова отложить.

29 июля 2025 года Мирче Луческу исполнится 80 лет. Шахтер вспомнил о своем культовом тренере и сделал ему подарок. Пресс-служба "горняков" сообщила, что скульптура поедет к Мистеру в Румынию.

Видео с памятником Луческу

Напомним, что сейчас Мирча Луческу возглавляет сборную Румынии. Опытный специалист попытается вывести "трехцветных" на чемпионат мира-2026.

Ранее сообщалось, что шестикратный чемпион Англии интересуется основным голкипером Шахтера Дмитрием Ризныком.