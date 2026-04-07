В течение последних суток экс-наставник Шахтера и Динамо находился в критическом состоянии после перенесенного инфаркта. 7 апреля стало известно о смерти титулованного специалиста, пишет golazo.ro.

Что известно о смерти Луческу?

Мирча Луческу находился в коме после резкого ухудшения здоровья. 3 апреля он перенес острый инфаркт миокарда.

Впоследствии сердечные аритмии тренера перестали поддаваться медикаментозному лечению. Его перевели в отделение интенсивной терапии в состояние искусственной комы.

Во вторник вечером больница скорой помощи при Бухарестском университете сообщила о смерти бывшего тренера.

Сегодня, во вторник, 7 апреля 2026 года, около 20:30 было объявлено о смерти господина Мирчи Луческу. Господин Мирча Луческу был одним из самых успешных румынских футбольных тренеров и игроков, первым, кто квалифицировал сборную Румынии на чемпионат Европы в 1984 году,

– написали в сообщении.

Реакция футбольного мира

Новости о трагедии уже вызвали волну эмоций среди болельщиков и футбольных деятелей. Многие выражают поддержку семье и вспоминают вклад тренера в развитие футбола.

В частности, Луческу тесно связан с донецким Шахтером и киевским Динамо, где он оставил заметный след в новейшей истории.

Путь легендарного тренера