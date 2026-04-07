В течение последних суток экс-наставник Шахтера и Динамо находился в критическом состоянии после перенесенного инфаркта. 7 апреля стало известно о смерти титулованного специалиста, пишет golazo.ro.
Что известно о смерти Луческу?
Мирча Луческу находился в коме после резкого ухудшения здоровья. 3 апреля он перенес острый инфаркт миокарда.
Впоследствии сердечные аритмии тренера перестали поддаваться медикаментозному лечению. Его перевели в отделение интенсивной терапии в состояние искусственной комы.
Во вторник вечером больница скорой помощи при Бухарестском университете сообщила о смерти бывшего тренера.
Сегодня, во вторник, 7 апреля 2026 года, около 20:30 было объявлено о смерти господина Мирчи Луческу. Господин Мирча Луческу был одним из самых успешных румынских футбольных тренеров и игроков, первым, кто квалифицировал сборную Румынии на чемпионат Европы в 1984 году,
– написали в сообщении.
Реакция футбольного мира
Новости о трагедии уже вызвали волну эмоций среди болельщиков и футбольных деятелей. Многие выражают поддержку семье и вспоминают вклад тренера в развитие футбола.
В частности, Луческу тесно связан с донецким Шахтером и киевским Динамо, где он оставил заметный след в новейшей истории.
Путь легендарного тренера
- Мирча Луческу родился 29 июля 1945 года в Бухаресте. На протяжении своей карьеры он тренировал ряд известных клубов в Европе, получив десятки трофеев. Последним местом работы специалиста была национальная сборная Румынии.
- Наибольшего успеха он достиг с Шахтером, с которым выиграл Кубок УЕФА в 2009 году. Также работал с Динамо Киев, получив чемпионство Украины.
- Луческу считается одним из самых титулованных тренеров Восточной Европы, а его вклад в развитие футбола трудно переоценить. Его стиль, опыт и харизма сделали его культовой фигурой для нескольких поколений болельщиков.