24 Канал розповість про стан легендарного тренера останнім часом і про причину його смерті.

Що сталося з Луческу?

У неділю, 29 березня, 80-річному головному тренеру національної збірної Румунії, Мірчі Луческу, стало зле під час тренування перед товариським матчем зі Словаччиною. Легендарний наставник раптово втратив свідомість і був терміново госпіталізований у стабільному стані, повідомила Федерація футболу Румунії.

Від початку року Луческу вже мав проблеми зі здоров'ям, зокрема кілька госпіталізацій та операцію на серці.

3 квітня він переніс серцевий напад, проте лікарям вдалося врятувати його життя після трьох процедур реанімації.

5 квітня стан тренера різко погіршився – він пережив гострий інфаркт і перебував у відділенні інтенсивної терапії в критичному стані. Через серйозні серцево-судинні ускладнення його перевели в штучну кому та підключили до апаратів життєзабезпечення.

За словами Срни, вони спілкувалися з Луческу за кілька днів до погіршення стану, і тоді він почувався добре.

7 квітня з'явилася інформація про виявлення у тренера двох небезпечних серцевих захворювань. Пізніше golazo.ro повідомило про його смерть, причиною якої стали ускладнення тривалої хвороби серця.

Який внесок зробив Луческу в українському футболі?