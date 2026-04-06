80-річний наставник перебуває у критичному стані після інфаркту в госпіталі Бухареста. Стан румуна різко погіршився після березневих матчів, повідомляє "ПРОФУТБОЛ Digital".

Що сказав Срна про Луческу?

Мірча отримує чимало слів підтримки на свою адресу через проблеми зі здоров'ям. Щодо стану тренера висловився ексгравець Шахтаря Даріо Срна, який нині працює спортивним директором "гірників".

Я з ним говорив кілька днів тому, він почувався добре. А 5 квітня я отримав погані новини, що він у комі. Журналісти написали про це. Буду телефонувати його родині. Дай Боже, щоб він вийшов із цього стану та одужав. Він сильна людина, у нього сильне серце, тому я впевнений, що він вийде з цієї ситуації,

– заявив Срна.

Нагадаємо, що левову частку своєї тренерської кар'єри Луческу провів саме у Шахтарі. Румун попрацював у клубі з 2004 по 2016 роки.

За його керівництва "гірники" виграли 22 трофеї, серед яких вісім чемпіонств в УПЛ. Окрім цього, Мірча допоміг Шахтарю виграти свій перший єврокубок – Кубок УЄФА у 2009-му.

