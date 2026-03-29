Луческу було госпіталізовано просто посеред тренування румунської збірної. Його подорож на наступний матч разом з командою під великим питанням, повідомила Федерація футболу Румунії.

Дивіться також "Ситуація жахлива": легендарний тренер пригадав, як покидав Україну

У якому стані Мірча Луческу?

За повідомленням пресслужби футбольної федерації, з Луческу у неділю, 29 березня, стався "медичний інцидент".

Під час технічної наради, яка відбувалася просто перед заключним тренуванням румунської команди перед відльотом до Словаччини, наставник знепритомнів.

Члени медичної команди збірної негайно вжили заходів щодо надання Луческу необхідної термінової допомоги. Також було одразу ж викликано бригаду лікарів за екстреним номером 112.

Завдяки оперативній допомозі персоналу Мірча Луческу повернувся до тями. Його було ушпиталено в одну з клінік у стабільному стані. Медичні протоколи вимагають від коуча певний час залишатися під наглядом.

Наразі офіційної заяви про те, що Луческу пропустить контрольну гру зі Словаччиною, немає. Але ймовірність цього є високою.

Що відомо про роботу Луческу з національною збірної Румунії?