Легендарний румунський фахівець поділився спогадами про події 2014 року, коли російська агресія змусила його залишити Донбас. Наставник розповів The Guardian, що після від'їзду більше не мав жодної інформації про долю свого житла.

Як Луческу залишав Донецьк?

Колишній наставник донецького Шахтаря та київського Динамо розповів, що змушений був терміново покинути Донецьк після початку бойових дій у 2014 році.

Луческу згадує, що залишив свою квартиру разом з усім майном, адже ситуація у регіоні стрімко загострювалася. Відтоді він жодного разу не повертався до міста.

Ситуація там жахлива. Пам’ятаю, як у 2014 році, коли на Донбасі розпочався конфлікт, я покинув Донецьк. Не знаю, що сталося з моїм будинком,

– додав Мірча Луческу.

Луческу підтримує зв'язок з Україною

Попри роки, проведені поза країною, румунський фахівець продовжує стежити за подіями в Україні. Він розповів, що підтримує контакт із колишніми футболістами та друзями, які залишилися тут.

Луческу зізнався, що війна залишила глибокий слід у його житті. Саме тому події на Донбасі він досі згадує з болем, адже там залишилася частина його особистої історії.

