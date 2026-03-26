Легендарный румынский специалист поделился воспоминаниями о событиях 2014 года, когда российская агрессия вынудила его покинуть Донбасс. Наставник рассказал The Guardian, что после отъезда больше не имел никакой информации о судьбе своего жилья.

Как Луческу покидал Донецк?

Бывший наставник донецкого Шахтера и киевского Динамо рассказал, что вынужден был срочно покинуть Донецк после начала боевых действий в 2014 году.

Луческу вспоминает, что оставил свою квартиру вместе со всем имуществом, ведь ситуация в регионе стремительно обострялась. С тех пор он ни разу не возвращался в город.

Ситуация там ужасная. Помню, как в 2014 году, когда на Донбассе начался конфликт, я покинул Донецк. Не знаю, что произошло с моим домом,

– добавил Мирча Луческу.

Луческу поддерживает связь с Украиной

Несмотря на годы, проведенные вне страны, румынский специалист продолжает следить за событиями в Украине. Он рассказал, что поддерживает контакт с бывшими футболистами и друзьями, которые остались здесь.

Луческу признался, что война оставила глубокий след в его жизни. Именно поэтому события на Донбассе он до сих пор вспоминает с болью, ведь там осталась часть его личной истории.

