80-летний наставник находится в критическом состоянии после инфаркта в госпитале Бухареста. Состояние румына резко ухудшилось после мартовских матчей, сообщает "ПРОФУТБОЛ Digital".

Что сказал Срна о Луческу?

Мирча получает немало слов поддержки в свой адрес из-за проблем со здоровьем. Относительно состояния тренера высказался экс-игрок Шахтера Дарио Срна, который ныне работает спортивным директором "горняков".

Я с ним говорил несколько дней назад, он чувствовал себя хорошо. А 5 апреля я получил плохие новости, что он в коме. Журналисты написали об этом. Буду звонить его семье. Дай Бог, чтобы он вышел из этого состояния и выздоровел. Он сильный человек, у него сильное сердце, поэтому я уверен, что он выйдет из этой ситуации,

– заявил Срна.

Напомним, что львиную долю своей тренерской карьеры Луческу провел именно в Шахтере. Румын поработал в клубе с 2004 по 2016 годы.

При его руководстве "горняки" выиграли 22 трофея, среди которых восемь чемпионств в УПЛ. Кроме этого, Мирча помог Шахтеру выиграть свой первый еврокубок – Кубок УЕФА в 2009-м.

