80-летний специалист скончался в больнице после пережитого инфаркта. У Мирчи обнаружили серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы, сообщает 24 Канал.

Как Шахтер отреагировал на смерть Луческу?

Луческу сыграл важную роль в украинском футболе. В нашей стране румын отработал 15 лет и выиграл множество трофеев во главе грандов Шахтера и Динамо.

Неудивительно, что для обеих команд смерть Луческу стала настоящим потрясением. Дончане выдали длинное заявление по уходу наставника, упомянув его главные достижения.

Футбольный клуб Шахтер выражает глубочайшие соболезнования семье Мирчи Луческу – жене Нелли, сыну Развану, внукам Мерилу и Матею, его близким и друзьям. В эти дни все наши мысли и молитвы – с его родными и миллионами фанатов в Румынии и во всем мире. Спасибо за все, Мистер. Ваше имя навсегда вписано в историю мирового футбола,

– говорится в заявлении клуба.

Также свое прощальное слово в адрес Луческу высказал президент "горняков" Ринат Ахметов: "Каждый из 22 трофеев, которые Мистер выиграл с Шахтером, имеет особую ценность для клуба, для болельщиков, для меня лично. Я всегда с теплом вспоминаю все те моменты, которые мы пережили вместе. Мы бок о бок прошли самые сложные испытания и вместе радовались красивым победам. Я всегда буду благодарен Мирче Луческу за все, что он сделал для Шахтера и для украинского футбола. Для меня он навсегда останется Великим Тренером и Человеком с большим футбольным сердцем".

Что сказали в Динамо?

Румынский специалист также успел пкерувати киевским Динамо под занавес карьеры. Поэтому киевляне в лице президента клуба Игоря Суркиса, тренера Игря Костюка и капитана Виталия Буяльского также опубликовали щемящие прощальные слова в адрес Мирчи.

"Имя Мирчи Луческу навсегда вписано в историю нашего клуба. Под его руководством Динамо одержало яркие победы на внутренней арене. В сложные времена его опыт, харизма и преданность футболу помогли команде вернуть стабильность, чемпионский характер, веру и уверенность в собственных силах", – говорится в заявлении Динамо на сайте.

Его колоссальный опыт, глубокое понимание игры, мудрость и выдержка оставили неизгладимый след в сердцах всех, кто имел счастье быть с ним в одной команде. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Мирчи Луческу. Разделяем с ними эту боль утраты. Всегда будем помнить его. Мирча Луческу продолжит жить в наших сердцах. Земля с миром,

– резюмировали киевляне.

Напомним, что последним местом работы Луческу стала сборная Румынии, с которой он не смог пройти отбор на ЧМ-2026. Кроме этого, Мирча поработал в Корвинуле, бухарестских Динамо и Рапиде, Пизе, Брешии, Реджане, Интере, Галатасарае, Бешикташе, Зените и сборной Турции.

Луческу в Украине: какие достижения у Мирчи?