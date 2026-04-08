80-летний специалист скончался в больнице после пережитого инфаркта. У Мирчи обнаружили серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы, сообщает 24 Канал.
Как Шахтер отреагировал на смерть Луческу?
Луческу сыграл важную роль в украинском футболе. В нашей стране румын отработал 15 лет и выиграл множество трофеев во главе грандов Шахтера и Динамо.
Неудивительно, что для обеих команд смерть Луческу стала настоящим потрясением. Дончане выдали длинное заявление по уходу наставника, упомянув его главные достижения.
Футбольный клуб Шахтер выражает глубочайшие соболезнования семье Мирчи Луческу – жене Нелли, сыну Развану, внукам Мерилу и Матею, его близким и друзьям. В эти дни все наши мысли и молитвы – с его родными и миллионами фанатов в Румынии и во всем мире. Спасибо за все, Мистер. Ваше имя навсегда вписано в историю мирового футбола,
– говорится в заявлении клуба.
Также свое прощальное слово в адрес Луческу высказал президент "горняков" Ринат Ахметов: "Каждый из 22 трофеев, которые Мистер выиграл с Шахтером, имеет особую ценность для клуба, для болельщиков, для меня лично. Я всегда с теплом вспоминаю все те моменты, которые мы пережили вместе. Мы бок о бок прошли самые сложные испытания и вместе радовались красивым победам. Я всегда буду благодарен Мирче Луческу за все, что он сделал для Шахтера и для украинского футбола. Для меня он навсегда останется Великим Тренером и Человеком с большим футбольным сердцем".
Что сказали в Динамо?
Румынский специалист также успел пкерувати киевским Динамо под занавес карьеры. Поэтому киевляне в лице президента клуба Игоря Суркиса, тренера Игря Костюка и капитана Виталия Буяльского также опубликовали щемящие прощальные слова в адрес Мирчи.
"Имя Мирчи Луческу навсегда вписано в историю нашего клуба. Под его руководством Динамо одержало яркие победы на внутренней арене. В сложные времена его опыт, харизма и преданность футболу помогли команде вернуть стабильность, чемпионский характер, веру и уверенность в собственных силах", – говорится в заявлении Динамо на сайте.
Его колоссальный опыт, глубокое понимание игры, мудрость и выдержка оставили неизгладимый след в сердцах всех, кто имел счастье быть с ним в одной команде. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Мирчи Луческу. Разделяем с ними эту боль утраты. Всегда будем помнить его. Мирча Луческу продолжит жить в наших сердцах. Земля с миром,
– резюмировали киевляне.
Напомним, что последним местом работы Луческу стала сборная Румынии, с которой он не смог пройти отбор на ЧМ-2026. Кроме этого, Мирча поработал в Корвинуле, бухарестских Динамо и Рапиде, Пизе, Брешии, Реджане, Интере, Галатасарае, Бешикташе, Зените и сборной Турции.
Луческу в Украине: какие достижения у Мирчи?
- Румынский специалист возглавил Шахтер в 2004 году и провел во главе донецкого клуба аж 12 сезонов. Луческу удалось стать лучший коучем "горняков" в истории.
- Мирча выиграл с клубом 8 чемпионств УПЛ, 6 Кубков и 7 Суперкубков страны. Главным же трофеем Луческу во главе Шахтера стал Кубок УЕФА в 2009 году.
- В финале турнира команда одолела немецкий Вердер (2:1). Кроме этого, румын трижды выводил "горняков" в плей-офф Лиги чемпионов. В общем Мирча провел аж 573 матча во главе команды.
- Луческу покинул Шахтер в 2016-м, но уже через четыре года вернулся в Украину. Румын неожиданно возглавил Динамо, которое является принципиальным соперником "горняков".
- В киевском клубе тренер отработал три сезона, выиграв по одному чемпионству, Кубке и Суперкубке Украины. Кроме этого, Луческу дважды вывел "бело-синих" в групповой этап Лиги чемпионов.