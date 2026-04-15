Разван вернулся в свой клуб спустя два дня после того, как Мирчу Луческу провели в последний путь с воинскими почестями. Перед этим он успел пообщаться с румынскими журналистами, пишет Digi24.

Смотрите также Новый стадион Динамо назовут именем Мирчи Луческу

Что сказал сын Луческу после смерти отца?

Разван выразил искреннюю благодарность всем людям, которые присоединились к последнему почитанию Мирчи Луческу, организовали прощание с ним, которое длилось три дня, а также помнили о нем и чувствовали близость к его семье в Бухаресте или в других уголках мира.

Сын легендарного тренера признался, что для него это чрезвычайно сложный момент, хотя он понимает, что многие люди теряли родителей.

Разван захотел дать каждому сыну и дочери один совет.

Те, у кого есть живые родители: разговаривайте с ними как можно чаще, как можно больше. Вам кажется, что вы контролируете время, решаете проблемы, что никогда ничего плохого не случится. Но вдруг происходит, и вы понимаете, что разговаривали недостаточно и делали недостаточно. Я чувствую, что в последнее время слишком мало говорил с отцом,

– трогательно сказал сын Мирчи Луческу.

Как в Бухаресте прощались с Мирчей Луческу?