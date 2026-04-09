В Румынии решили почтить одного из самых успешных тренеров в истории местного футбола. Клуб из столицы этой страны сделает символический шаг после строительства новой арены, пишет Sport.ro.
Как почтят память Луческу?
Идея назвать стадион именем Мирчи Луческу принадлежит министерству внутренних дел Румынии. Таким образом Бухарест хочет отдать должное специалисту, который оставил огромный след в футболе.
Великий Мирча Луческу совершил революцию в румынском футболе, профессии футбольного тренера и стал национальным достоянием, признанным во всем мире. В знак уважения к тем замечательным вещам, которые великий Мирча Луческу принес в румынский футбол, в нашу страну, а также в мировой футбол, мы приняли решение начать юридические процедуры, чтобы назвать будущий стадион клуба Динамо именем Мирчи Луческу,
– сообщил министр внутренних дел Румынии Кэтэлин Предой.
Напомним, жизнь 80-летнего тренера оборвалась 7 апреля в больнице Бухареста.
Что известно о карьере Мирчи Луческу в Румынии?
- Специалист начал тренерскую карьеру еще в 70-х годах. Мирча недолго поуправлял Корвинулом, а с 1981 по 1986 годы был тренером национальной сборной.
- Луческу помог Румынии впервые попасть на чемпионат Европы в 1984-м. Позже коуч работал в бухарестских Динамо и Рапиде, с которыми становился чемпионами страны.
- Последние два года жизни Луческу провел в качестве тренера сборной Румынии. С ней коуч не смог попасть на ЧМ-2026.