Главную игру уикенда вынесли аж на понедельник. В Черкассах встретятся лидеры турнирной таблицы и борцы за чемпионство ЛНЗ и Шахтер, сообщает 24 Канал.
Какой календарь 23-го тура УПЛ сезона 2025/2026?
Команды имеют поровну очков, но перед туром ЛНЗ идет впереди из-за преимущества в личной встрече первого круга (4:1). Тем не менее у Шахтера еще есть матч в запасе.
Также горячим обещает стать сражение в Житомире, где Металлист 1925 будет принимать Динамо. Что же касается собственно житомирской команды, то Полесье отправится на матч против Полтавы.
Календарь 23-го тура УПЛ 2025/2026
- 10 апреля, 13:00. Полтава – Полесье
- 10 апреля, 18:00. Рух – Колос
- 11 апреля, 13:00. Карпаты – Александрия
- 11 апреля, 15:30. Металлист 1925 – Динамо
- 11 апреля, 18:00. Верес – Оболонь
- 12 апреля, 13:00. Кудривка – Кривбасс
- 12 апреля, 15:30. Заря – Эпицентр
- 13 апреля, 13:00. ЛНЗ – Шахтер
Турнирная таблица УПЛ 2025 – 2026
По состоянию на 11:00 10.04.2026
|МЕСТО
|КОМАНДА
|ИГРЫ
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1.
|ЛНЗ
|22
|16
|2
|4
|33 – 12
|50
|2.
|Шахтер
|21
|15
|5
|1
|51 – 12
|50
|3.
|Полесье
|22
|13
|4
|5
|37 – 15
|43
|4.
|Динамо
|22
|12
|5
|5
|49 – 24
|41
|5.
|Металлист 1925
|21
|9
|8
|4
|24 – 13
|35
|6.
|Кривбасс
|22
|9
|7
|6
|33 – 31
|34
|7.
|Колосс
|22
|8
|9
|5
|20 – 20
|33
|8.
|Заря
|21
|7
|8
|6
|30 – 27
|29
|9.
|Карпаты
|22
|7
|8
|7
|30 – 26
|29
|10.
|Верес
|21
|5
|8
|8
|17 – 25
|23
|11.
|Эпицентр
|22
|7
|2
|13
|26 – 35
|23
|12.
|Оболонь
|21
|5
|7
|9
|17 – 36
|22
|13.
|Кудривка
|22
|5
|6
|11
|24 – 36
|21
|14.
|Рух
|22
|6
|1
|15
|16 – 35
|19
|15.
|Александрия
|21
|2
|6
|13
|17 – 40
|12
|16.
|Полтава
|22
|2
|4
|16
|19 – 56
|10
Как закончился предыдущий 22-й тур УПЛ 2025 – 2026?
- Главной сенсацией минувшего уик-энда стал проигрыш Динамо Карпатам. Киевляне прервали свою семиматчевую победную серию в УПЛ, хоть игра и запомнилась скандалом.
- В свою очередь львовяне выиграли третью встречу подряд. Также не имели проблем со своими соперниками ЛНЗ и Шахтер. Уверенные победы над Кривбассом и Рухом позволили лидерам подойти к очному матчу с одинаковым количеством очков.
- А вот Полесье не смогло отпраздновать победу. Подопечные Ротаня расписали ничью с Вересом и отстали от лидеров турнирной таблицы чемпионата Украины уже на 7 баллов.