Головну гру вікенду винесли аж на понеділок. В Черкасах зустрінуться лідери турнірної таблиці та борці за чемпіонство ЛНЗ та Шахтар, повідомляє 24 Канал.

Який календар 23-го туру УПЛ сезону 2025/2026?

Команди мають порівну очок, але перед туром ЛНЗ йде попереду через перевагу в особистій зустрічі першого кола (4:1). Проте у Шахтаря ще є матч в запасі.

Також гарячим обіцяє стати бій в Житомирі, де Металіст 1925 прийматиме Динамо. Що ж стосується власне житомирської команди, то Полісся відправиться на матч проти Полтави.

Календар 23-го туру УПЛ 2025/2026

10 квітня, 13:00 . Полтава – Полісся

. Полтава – Полісся 10 квітня, 18:00 . Рух – Колос

. Рух – Колос 11 квітня, 13:00 . Карпати – Олександрія

. Карпати – Олександрія 11 квітня, 15:30 . Металіст 1925 – Динамо

. Металіст 1925 – Динамо 11 квітня, 18:00 . Верес – Оболонь

. Верес – Оболонь 12 квітня, 13:00 . Кудрівка – Кривбас

. Кудрівка – Кривбас 12 квітня, 15:30 . Зоря – Епіцентр

. Зоря – Епіцентр 13 квітня, 13:00. ЛНЗ – Шахтар

Турнірна таблиця УПЛ 2025 – 2026

Станом на 11:00 10.04.2026

МІСЦЕ КОМАНДА ІГРИ В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1. ЛНЗ 22 16 2 4 33 – 12 50 2. Шахтар 21 15 5 1 51 – 12 50 3. Полісся 22 13 4 5 37 – 15 43 4. Динамо 22 12 5 5 49 – 24 41 5. Металіст 1925 21 9 8 4 24 – 13 35 6. Кривбас 22 9 7 6 33 – 31 34 7. Колос 22 8 9 5 20 – 20 33 8. Зоря 21 7 8 6 30 – 27 29 9. Карпати 22 7 8 7 30 – 26 29 10. Верес 21 5 8 8 17 – 25 23 11. Епіцентр 22 7 2 13 26 – 35 23 12. Оболонь 21 5 7 9 17 – 36 22 13. Кудрівка 22 5 6 11 24 – 36 21 14. Рух 22 6 1 15 16 – 35 19 15. Олександрія 21 2 6 13 17 – 40 12 16. Полтава 22 2 4 16 19 – 56 10

