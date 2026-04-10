Головну гру вікенду винесли аж на понеділок. В Черкасах зустрінуться лідери турнірної таблиці та борці за чемпіонство ЛНЗ та Шахтар, повідомляє 24 Канал.

Який календар 23-го туру УПЛ сезону 2025/2026?

Команди мають порівну очок, але перед туром ЛНЗ йде попереду через перевагу в особистій зустрічі першого кола (4:1). Проте у Шахтаря ще є матч в запасі.

Також гарячим обіцяє стати бій в Житомирі, де Металіст 1925 прийматиме Динамо. Що ж стосується власне житомирської команди, то Полісся відправиться на матч проти Полтави.

Календар 23-го туру УПЛ 2025/2026

  • 10 квітня, 13:00. Полтава – Полісся
  • 10 квітня, 18:00. Рух – Колос
  • 11 квітня, 13:00. Карпати – Олександрія
  • 11 квітня, 15:30. Металіст 1925 – Динамо
  • 11 квітня, 18:00. Верес – Оболонь
  • 12 квітня, 13:00. Кудрівка – Кривбас
  • 12 квітня, 15:30. Зоря – Епіцентр
  • 13 квітня, 13:00. ЛНЗ – Шахтар

Турнірна таблиця УПЛ 2025 – 2026

Станом на 11:00 10.04.2026

МІСЦЕ КОМАНДА ІГРИ В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1. ЛНЗ 22 16 2 4 33 – 12 50
2. Шахтар 21 15 5 1 51 – 12 50
3. Полісся 22 13 4 5 37 – 15 43
4. Динамо 22 12 5 5 49 – 24 41
5. Металіст 1925 21 9 8 4 24 – 13 35
6. Кривбас 22 9 7 6 33 – 31 34
7. Колос 22 8 9 5 20 – 20 33
8. Зоря 21 7 8 6 30 – 27 29
9. Карпати 22 7 8 7 30 – 26 29
10. Верес 21 5 8 8 17 – 25 23
11. Епіцентр 22 7 2 13 26 – 35 23
12. Оболонь 21 5 7 9 17 – 36 22
13. Кудрівка 22 5 6 11 24 – 36 21
14. Рух 22 6 1 15 16 – 35 19
15. Олександрія 21 2 6 13 17 – 40 12
16. Полтава 22 2 4 16 19 – 56 10

Як закінчився попередній 22-й тур УПЛ 2025 – 2026?

  • Головною сенсацією минулого вікенду став програш Динамо Карпатам. Кияни перервали свою семиматчеву переможну серію в УПЛ, хоч гра і запам'яталась скандалом.
  • У свою чергу львів'яни виграли третю зустріч поспіль. Також не мали проблем зі своїми суперниками ЛНЗ та Шахтар. Впевнені перемоги над Кривбасом та Рухом дозволили лідерам підійти до очного матчу з однаковою кількістю очок.
  • А ось Полісся не змогло відсвяткувати перемогу. Підопічні Ротаня розписали нічию з Вересом та відстали від лідерів турнірної таблиці чемпіонату України вже на 7 балів.