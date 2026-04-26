Команди видали найрезультативніший матч за всю історію чемпіонатів України, повністю забувши про оборону. Глядачі побачили 11 голів, камбек і драму до фінального свистка, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Як СРСР покарав коментатора, який повідомив про катастрофу на ЧАЕС під час матчу Динамо

Як розгорнулася гра?

Перший тайм перетворився на бенефіс венесуельського нападника Кривбаса Глейкера Мендоси, який забив чотири голи у ворота Нещерета. Форвард став першим в історії УПЛ футболістом, який оформив покер у ворота Динамо.

Команди діяли максимально відкрито, залишаючи купу вільних зон. Захист фактично був відсутній – кожна атака несла загрозу і часто завершувалася взяттям воріт.

Кривбас-Динамо огляд матчу: дивіться відео УПЛ ТБ

Динамо дотиснуло у кінцівці

У другому таймі кияни продемонстрували характер і змогли переломити хід гри. У вирішальний момент повів команду за собою Андрій Ярмоленко. 36-річний вінгер забив п'ятий та шостий голи своєї команди у цьому матчі, принісши важку перемогу над Кривбасом.

Завдяки дублю у ворота криворіжців Ярмоленко наблизився до Максима Шацьких у рейтингу найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів України. Аби зрівнятися з лідером, на рахунку якого 124 голи, Андрію залишилося забити три м'ячі.

Чим унікальний матч Кривбас-Динамо?