Команды выдали самый результативный матч за всю историю чемпионатов Украины, полностью забыв об обороне. Зрители увидели 11 голов, камбэк и драму до финального свистка, сообщает 24 Канал.

Как развернулась игра?

Первый тайм превратился в бенефис венесуэльского нападающего Кривбасса Глейкера Мендосы, который забил четыре гола в ворота Нещерета. Форвард стал первым в истории УПЛ футболистом, который оформил покер в ворота Динамо.

Команды действовали максимально открыто, оставляя кучу свободных зон. Защита фактически отсутствовала – каждая атака несла угрозу и часто завершалась взятием ворот.

Кривбасс-Динамо обзор матча: смотрите видео УПЛ ТВ

Динамо дожало в концовке

Во втором тайме киевляне продемонстрировали характер и смогли переломить ход игры. В решающий момент повел команду за собой Андрей Ярмоленко. 36-летний вингер забил пятый и шестой голы своей команды в этом матче, принеся тяжелую победу над Кривбассом.

Благодаря дублю в ворота криворожан Ярмоленко приблизился к Максиму Шацких в рейтинге лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины. Чтобы сравняться с лидером, на счету которого 124 гола, Андрею осталось забить три мяча.

Чем уникален матч Кривбасс-Динамо?