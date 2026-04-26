Радянська влада замовчувала масштаби трагедії, а гравці і тренерський штаб не мали офіційної інформації і керувалися лише чутками. 24 Канал розповідає історію великої владної брехні, журналістської сміливості та історичної футбольної перемоги.

Як у Динамо дізналися про аварію на ЧАЕС?

За словами одного з лідерів того колективу Олексія Михайличенка, гравці дізнавалися про аварію лише за допомогою "сарафанного радіо", бо радянська влада ніяк не транслювала в офіційних джерелах те, що сталася велика техногенна катастрофа.

Більш того – буквально на наступний день після вибуху у Києві відбулася гра Динамо і Спартака за присутності фактично 100 тисяч вболівальників. Ніхто не попереджав людей, що лише в 110 кілометрах від міста палає відкритий ядерний реактор.

Заслужений журналіст і коментатор Валентин Щербачов, який разом з клубом мав їхати до Ліона, щоб звідти вести репортаж про фінал Кубка Кубків, розповів в інтерв'ю Sport Express, що чудово розумів масштаби подій на Київщині. Він говорив про це Валерію Лобановському, але коуч Динамо вказував на відсутність офіційної інформації. Переконати його вдалося лише тоді, коли по прибутті у Францію команда побачила закордонну пресу, яка вже публікувала мапи поширення радіації.

Як коментатор фіналу Кубка Кубків став першим голосом правди в радянському етері?

На передматчевій установці перед протистоянням з мадридським Атлетіко Валерій Лобановський сказав команді, що потрібно виграти, щоб підтримати людей у важкий час трагедії.

Свій обов'язок донести до людей правду відчув і Валентин Щербачов.

Шановні глядачі! В історії футболу ще не було прецеденту, щоб клуб виходив на фільний матч, знаючи, що в його країні – страшна катастрофа,

– розпочав репортаж коментатор.

Ці слова викликали жах у керівництва державного телебачення, яке дало команду буквально в прямому етері "заткнути" Щербачова. З повтору матчу його слова про Чорнобиль згодом вирізали, а сам журналіст поплатився за свою сміливість.

Сказав, що сталася страшна трагедія. Що постраждала територія України, а також частини Білорусі та Росії. Московські редактори трансляції одразу почали кричати, щоб я перестав про це говорити. За таку самодіяльність мене потім позбавили поїздки на червневий чемпіонат світу в Мексику, де Динамо було основою збірної СРСР,

– розповів Щербачов "Чемпіону".

Як Динамо виконало установку Лобановського на фінал Кубка Кубків?

Тренер хотів, що цей фінал став для українців та інших радянських громадян втіхою на тлі жаху Чорнобиля – і гравці почули цей заклик. Динамо перемогло Атлетіко у яскравому стилі і з більш ніж переконливими 3:0 на табло.

Олександр Заваров відкрив рахунок у Ліоні вже на 4-ій хвилині, вдало зігравши на добиванні після удару Ігоря Бєланова. До перерви кияни мали нагоди збільшити перевагу, але відпочивати пішли за гандикапу в один м'яч.

Іспанці ближче до завершення матчу кинули всі сили на атаку і пропустили контрвипад, який завершив результативно Олег Блохін. А Вадим Євтушенко, який незадовго до того вийшов на заміну, остаточно довершив розгром "матрацників".