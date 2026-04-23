Олексій Михайличенко став гостем ютуб-каналу "Денис Бойко", де торкнувся зовсім нефутбольної теми – Чорнобильської катастрофи, яка сталась 26 квітня 1986 року.

До теми Легенда Динамо Михайличенко вивозив іноземців Шахтаря за кордон на початку вторгнення росіян

Як у Динамо довідались про вибух на ЧАЕС?

За словами фахівця, інформація дійшла до футболістів дуже швидко – у день катастрофи. Проте, сприяли цьому зовсім не тодішні футбольні чи державні чиновники.

Через знайомих дізналися. Вже 26-го весь Київ знав, що це сталося. Ніхто не знав, що це таке – його ж не потримаєш, не побачиш. Але це дуже-дуже шкідливо, і багато хто, хто мав нагоду, одразу виїхали з Києва. Але влада все замовчувала,

– зазначив Михайличенко.

Легендарний футболіст додав, що навіть у травні гравці київського клубу не мали змоги покинути українську столицю, адже це була показова позиція для радянської влади.

Ми повернулися в Київ і показово – що Динамо Київ нікуди не поїхало – тренувалися кожного дня. Це треба було бачити: 30 градусів спеки, ми знали, що це шкідливо, і ми виходили в теплих костюмах повністю, в шапках і тренувалися,

– сказав Михайличенко.

За словами Михайличенка, спортсменам довелось повертатись до Києва навіть після перемоги над мадридським Атлетико у фіналі Кубка володарів Кубків (3:0), який відбувся 2 травня 1986 року у французькому місті Ліон.

Динамо – Атлетіко: дивіться відео фіналу Кубка володарів Кубків

Раніше 24 Канал детально розповідав про те, чому і як сталась Чорнобильська катастрофа. Нещодавно Мирон Каратник, ліквідатор аварії на ЧАЕС, поділився спогадами про події 1986 року та показав маловідомі фото зони відчуження.

Днями в інформаційному агенстві Reuters повідомили, що Росія неодноразово запускала ракети та безпілотники по траєкторії поблизу ЧАЕС під час атак на Україну. Такі дії противника підвищують ризик великої аварії, яка може призвести до серйозної катастрофи.

Які результати показало Динамо у 1986 році?