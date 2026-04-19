Михайличенко виявився єдиним у воєнному Києві, хто міг допомогти іноземним футболістам Шахтаря залишити територію країни. Про той досвід легенда Динамо розповів в інтерв'ю ютуб-проєкту Дениса Бойка.

Як Михайличенко рятував іноземців Шахтаря?

Михайличенко визнав, що перебрався працювати до УАФ через те, що там були його друзі з часів виступів за Динамо – Анатолій Дем'яненко, Олег Протасов, Олег Блохін, Ігор Бєланов.

Екстренер увійшов до Комітету національних збірних, але фактично не встиг нормально попрацювати, адже розпочалося повномасштабне вторгнення росіян в Україну. Михайличенко виявився одним із небагатьох, хто не залишив Київ, коли до нього вже підходили вороги.

На другий день мені дзвінок, що треба допомогти вивезти іноземців Шахтаря, які залишилися. І Карлос Де Пена був з ними теж. Я їду – Київ порожній. А росіяни вже в Бучі та Ірпені були. Я приїжджаю – і там, мабуть, близько 30 людей. Там і дружини, і діти, і служанки, всі разом. Питної води немає, памперсів немає. Жах,

– поділився спогадами Михайличенко.

Динамівцю вдалося домовитися про те, щоб легіонерів та тренера "гірників" забрав автобус, а потім їх посадили на поїзд. Коли вже настала мить прощатися з Роберто Де Дзербі та іншими, сталося те, що вразило Михайличенка найбільше.

Коли всі жінки стали біля ресепшена на коліна й почали молитися – для мене це був шок. Така напруга була, такий був біль, коли ти їдеш, одні "їжаки" по Києву й жодної людини, жодної машини,

– сказав колишній тренер.

Чим займається зараз Олексій Михайличенко?