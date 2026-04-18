Лобановський помер 13 травня 2002 року після того, як йому стало погано на матчі у Запоріжжі. Михайличенко, який сидів на тренерській лаві поряд з коучем, пригадав ті події в інтерв'ю ютуб-проєкту Дениса Бойка.

Що Михайличенко розповів про смерть Лобановського?

Михайличенко зізнався, що в момент, коли Лобановському стало погано під час поєдинку Динамо з Металургом, у його оточення була віра, що все буде гаразд, і тренеру вдасться подолати проблеми зі здоров'ям.

Коли його не стало, футбол відійшов на другий план. У мене таке в житті було два рази. Перший раз з Лобановським, другий раз я був у Лондоні, дивився якогось гравця. Мені Шовковський зранку подзвонив і питає: а що, правда не стало Андрія Баля? Я поїхав на гру, а я не можу дивитися футбол. Я встав після першого тайму, сказав: нічого не хочу знати. Просто пішов зі стадіону. Є щось важливіше в житті. Футбол – це хороша професія. Але вона не коштує життя і зруйнованих родин,

– відверто розповів Михайличенко.

Колишній гравець і тренер додав, що коли країна втрачала видатних діячів, особисто він переживав втрату друзів. Михайличенко наголосив, що Динамо для нього це не просто клуб, а Батьківщина, і він пишається "динамівським серцем" – як би не сміялися з цих слів деякі критики.

