Лобановский умер 13 мая 2002 года после того, как ему стало плохо на матче в Запорожье. Михайличенко, который сидел на тренерской скамье рядом с коучем, вспомнил те события в интервью ютуб-проекту Дениса Бойко.

Что Михайличенко рассказал о смерти Лобановского?

Михайличенко признался, что в момент, когда Лобановскому стало плохо во время поединка Динамо с Металлургом, у его окружения была вера, что все будет хорошо, и тренеру удастся преодолеть проблемы со здоровьем.

Когда его не стало, футбол отошел на второй план. У меня такое в жизни было два раза. Первый раз с Лобановским, второй раз я был в Лондоне, смотрел какого-то игрока. Мне Шовковский утром позвонил и спрашивает: а что, правда не стало Андрея Баля? Я поехал на игру, а я не могу смотреть футбол. Я встал после первого тайма, сказал: ничего не хочу знать. Просто ушел со стадиона. Есть что-то важнее в жизни. Футбол – это хорошая профессия. Но она не стоит жизни и разрушенных семей,

– откровенно рассказал Михайличенко.

Бывший игрок и тренер добавил, что когда страна теряла выдающихся деятелей, лично он переживал потерю друзей. Михайличенко отметил, что Динамо для него это не просто клуб, а Родина, и он гордится "динамовским сердцем" – как бы ни смеялись над этими словами некоторые критики.

