В интервью ютуб-проекту Дениса Бойко Михайличенко рассказал, что теперь следит за выступлениями одного футзального клуба. С ним экс-коуча связывают друзья.

Что Михайличенко рассказал о своей пенсии?

Алексей Михайличенко признал, что его жизнь после прекращения работы с Динамо стала очень спокойной. У специалиста появилось время читать, гулять и смотреть видео.

В то же время спорт остается для него важным. Но уже не футбол – Михайличенко начал следить за чемпионатом Украины по футзалу.

Мои друзья, а еще друзья Блохина и Беланова основали футзальный клуб Фантом. Назвали в честь боевого подразделения Фантом. Они сейчас в Первой лиге заняли первое место, следующем году будут уже играть в Экстралиге. Мы часто ходим, я начал разбираться в футзале, во всех этих правилах,

– поделился динамовец.

Михайличенко отметил динамичность футзала и наличие определенных отличий от большого футбола.

Где Михайличенко работал до пенсии?