Легенда киевского клуба в интервью на ютуб-канале Дениса Бойко настоял на том, что показания пострадавшего не соответствуют действительности. А также признал, что ему есть о чем сожалеть в этой ситуации.
Смотрите также Алексей Михайличенко во главе сборной Украины: от триумфа молодежки до слез Шевченко
Что сказал Михайличенко об избиении сантехника?
Экстренер фактически обвинил работника коммунальных служб в клевете, заявив, что "на нем не нашли ни одного синяка". Он также объяснил, что человек обругал и ударил женщин, которые пришли к нему поговорить о ненадлежащем исполнении обязанностей, назвав слесаря "хамлом".
Жаль, что я его в конце концов не избил,
– сказал Михайличенко.
Динамовец считает, что вся эта ситуация не получила бы огласку в прессе, если бы не его имя. И намекнул, что сантехник, очевидно, хотел получить с хайпа вокруг известного футболиста и тренера выгоду, включая финансовую.
Ведущий подкаста Денис Бойко поддержал экскерманича, охарактеризовав его как очень спокойного и уравновешенного человека, не способного на то, чтобы без весомого повода избить другого.
Какие детали скандала с Алексеем Михайличенко?
- Первой о якобы избиении сантехника футбольной легендой в январе этого года публично рассказала журналистка Наджие Аметова на странице в инстаграме.
- Полиция по факту получения мужчиной телесных повреждений открыла против Михайличенко уголовное производство.
- Сам бывший тренер рассказал, что слесарь толкнул и обматерил его жену, после чего Михайличенко не бил его, а лишь взял за грудки и провел мужской разговор.
- В ситуацию вмешались депутаты Киевсовета, которые пообещали не дать скрыть скандал и избежать ответственности для известного футболиста.