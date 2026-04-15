Легенда киевского клуба в интервью на ютуб-канале Дениса Бойко настоял на том, что показания пострадавшего не соответствуют действительности. А также признал, что ему есть о чем сожалеть в этой ситуации.

Что сказал Михайличенко об избиении сантехника?

Экстренер фактически обвинил работника коммунальных служб в клевете, заявив, что "на нем не нашли ни одного синяка". Он также объяснил, что человек обругал и ударил женщин, которые пришли к нему поговорить о ненадлежащем исполнении обязанностей, назвав слесаря "хамлом".

Жаль, что я его в конце концов не избил,

– сказал Михайличенко.

Динамовец считает, что вся эта ситуация не получила бы огласку в прессе, если бы не его имя. И намекнул, что сантехник, очевидно, хотел получить с хайпа вокруг известного футболиста и тренера выгоду, включая финансовую.

Ведущий подкаста Денис Бойко поддержал экскерманича, охарактеризовав его как очень спокойного и уравновешенного человека, не способного на то, чтобы без весомого повода избить другого.

Какие детали скандала с Алексеем Михайличенко?