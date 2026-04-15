Легенда київського клубу в інтерв'ю на ютуб-каналі Дениса Бойка наполіг на тому, що свідчення постраждалого не відповідають дійсності. А також визнав, що йому є про що шкодувати в цій ситуації.
Що сказав Михайличенко про побиття сантехніка?
Екстренер фактично звинуватив працівника комунальних служб у наклепі, заявивши, що "на ньому не знайшли жодного синця". Він також пояснив, що людина облаяла і вдарила жінок, які прийшли до нього поговорити про неналежне виконання обов'язків, назвавши слюсаря "хамлом".
Шкода, що я його зрештою не побив,
– сказав Михайличенко.
Динамівець вважає, що уся ця ситуація не набула б розголосу у пресі, якби не його ім'я. І натякнув, що сантехнік, вочевидь, хотів отримати з хайпу довкола відомого футболіста і тренера вигоду, включно з фінансовою.
Ведучий подкасту Денис Бойко підтримав екскерманича, охарактеризувавши його як дуже спокійну і врівноважену людину, не здатну на те, щоб без вагомого приводу відлупцювати іншого.
Які деталі скандалу з Олексієм Михайличенком?
- Першою про нібито побиття сантехніка футбольною легендою у січні цього року публічно розповіла журналістка Наджіє Аметова на сторінці в інстаграмі.
- Поліція за фактом отримання чоловіком тілесних ушкоджень відкрила проти Михайличенка кримінальне провадження.
- Сам колишній тренер розповів, що слюсар штовхнув та обматюкав його дружину, після чого Михайличенко не бив його, а лише взяв за грудки і провів чоловічу розмову.
- У ситуацію втрутилися депутати Київради, які пообіцяли не дати приховати скандал і уникнути відповідальності для відомого футболіста.