Наразі триває розслідування щодо справи із побиттям сантехніка. Блогер та інсайдер Ігор Бурбас поспілкувався з Михайличенком, який дав розгорнуту відповідь щодо інциденту у Печерському районі Києва.

Що Михайличенко сказав про побиття сантехніка?

Зі слів легенди Динамо, він спілкувася з 53-річним працівником ЖЕКа, як з чоловіком, що образив його дружину, а не сантехніком. Також він розповів, що стало причиною конфлітку.

Екстренер київського клубу заявив, що у всіх будинках повернули воду, окрім його, адже через непрофесійність працівника замерз бойлер або інша апаратура. Усі мекшанці домівки, зокрема жінки пішли вирішити ситуацію.

У результаті на місце приїхала аварійна бригада, щоб усунути проблему, а сантехнік почав закривати двері, заявляючи, що у нього закінчився робочий день. Жінки попросили його затриматися, щоб вирішити ситуацію, яка тривала протягом декількох днів, на що він відреагував з агресією.

Він ударив у груди мою жінку і сказав, що з*****и ви всі. І після цього дружина набрала мене, і я по-чоловічому прийшов до нього розмовляти. Я не бив його Він після цього ще працював там півгодини чи годину,

– розповів Михайличенко.

Пізніше, за словами Олексія, до нього завітала поліція і виявилося, що сантехнік викликав швидку, а також написав заяву до правоохоронних органів.

Відзначимо, що за інформацією BBC наразі відкрито кримінальне провадження стосовно інциденту із побиттям сантехніка у Печерському районі Києва. Постраждалого відправили на судмедекспертизу, аби виявити ступінь тяжкості тілесних ушкоджень – розслідування триває.

Чим займається зараз Михайличенко?