На жаль, на фоні кризової ситуації трапляються неприємні інциденти. Один з таких на днях стався за участі легенди Динамо, повідомляє журналістка Наджіє Аметова.

Що сталось із легендою Динамо?

За словами очевидців, у Печерському районі столиці було побито сантехніка на ім'я Микола. Зробив це колишній гравець та тренер київського клубу Олексій Михайличенко.

Причиною конфлікту стала відсутність опалення в будинку ексфутболіста. За словами сантехніка, начальник ЖЕД був присутній при сварці та зняв на відео початок бійки.

Проте пізніше він поспілкувався із Михайличенком і відео "зникло" з телефона. Наразі пан Микола перебуває в одній з лікарень Печерського району Києва.

У ці складні часи люди, які намагаються повернути нам світло і тепло, не повинні зіштовхуватися з хамством та фізичним насильством. Коли агресія виходить з-під контролю, вона часто спрямовується на тих, хто не може дати відсіч. Сусіди з нашого будинку дуже тепло відгукуються про пана Миколу. Щодня він приїжджає до центру міста з Гостомеля і зранку до пізньої ночі робить усе можливе, щоб допомогти людям,

– пише Аметова.

Як відреагував Михайличенко?

За її словами, сантехнік вже подав заяву до поліції. Але він побоюється, що через відоме ім’я справу можуть зам’яти. До слова, поліція Києва підтвердила прийняття заяви за фактом побиття співробітника комунального підприємства.

Правда, ім'я Михайличенка у заяві не згадується. Також журналістка зазначає, що виходила на зв'язок із Олексієм. Вона попросила прокоментувати інцидент, на що отримала зверхнє ставлення до себе.

За її словами, легенда Динамо порадив їй "відпочити". Він зазначив, що йому байдуже на те, що історія з побиттям сантехніка стане публічною. Раніше Михайличенко жорстко висловлювався про призначення Мірчі Луческу в Динамо.

Що відомо про Олексія Михайличенка?