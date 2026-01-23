На жаль, на фоні кризової ситуації трапляються неприємні інциденти. Один з таких на днях стався за участі легенди Динамо, повідомляє журналістка Наджіє Аметова.
Що сталось із легендою Динамо?
За словами очевидців, у Печерському районі столиці було побито сантехніка на ім'я Микола. Зробив це колишній гравець та тренер київського клубу Олексій Михайличенко.
Причиною конфлікту стала відсутність опалення в будинку ексфутболіста. За словами сантехніка, начальник ЖЕД був присутній при сварці та зняв на відео початок бійки.
Проте пізніше він поспілкувався із Михайличенком і відео "зникло" з телефона. Наразі пан Микола перебуває в одній з лікарень Печерського району Києва.
У ці складні часи люди, які намагаються повернути нам світло і тепло, не повинні зіштовхуватися з хамством та фізичним насильством. Коли агресія виходить з-під контролю, вона часто спрямовується на тих, хто не може дати відсіч. Сусіди з нашого будинку дуже тепло відгукуються про пана Миколу. Щодня він приїжджає до центру міста з Гостомеля і зранку до пізньої ночі робить усе можливе, щоб допомогти людям,
– пише Аметова.
Як відреагував Михайличенко?
За її словами, сантехнік вже подав заяву до поліції. Але він побоюється, що через відоме ім’я справу можуть зам’яти. До слова, поліція Києва підтвердила прийняття заяви за фактом побиття співробітника комунального підприємства.
Правда, ім'я Михайличенка у заяві не згадується. Також журналістка зазначає, що виходила на зв'язок із Олексієм. Вона попросила прокоментувати інцидент, на що отримала зверхнє ставлення до себе.
За її словами, легенда Динамо порадив їй "відпочити". Він зазначив, що йому байдуже на те, що історія з побиттям сантехніка стане публічною. Раніше Михайличенко жорстко висловлювався про призначення Мірчі Луческу в Динамо.
Що відомо про Олексія Михайличенка?
Михайличенко є одним з найкращих гравців в історії Динамо. Півзахисник пограв за киян з 1981 по 1990 роки та забив 51 гол у 176-ти матчах.
Разом із "біло-синіми" він виграв 8 трофеїв, в тому числі Кубок володарів Кубків у 1986 році. Пізніше Михайличенко пограв за Сампдорію та Рейнджерс.
На його рахунку чемпіонство в Серії А та п'ять чемпіонств у Шотландії. Крім того, у 1988 році у складі збірної СРСР Олексій став віцечемпіоном Євро, а також виграв "золото" Олімпійських ігор.
Також Михайличенко мав непогану післяігрову кар'єру. Він двічі очолював Динамо, працював у клубі спортивним директором, а також тренував молодіжну та національну збірні України.