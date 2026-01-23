К сожалению, на фоне кризисной ситуации случаются неприятные инциденты. Один из таких на днях произошел с участием легенды Динамо, сообщает журналистка Наджие Аметова.

Что случилось с легендой Динамо?

По словам очевидцев, в Печерском районе столицы был избит сантехник по имени Николай. Сделал это бывший игрок и тренер киевского клуба Алексей Михайличенко.

Причиной конфликта стало отсутствие отопления в доме экс-футболиста. По словам сантехника, начальник ЖЭУ присутствовал при ссоре и снял на видео начало драки.

Однако позже он пообщался с Михайличенко и видео "исчезло" с телефона. Сейчас господин Николай находится в одной из больниц Печерского района Киева.

В эти сложные времена люди, которые пытаются вернуть нам свет и тепло, не должны сталкиваться с хамством и физическим насилием. Когда агрессия выходит из-под контроля, она часто направляется на тех, кто не может дать отпор. Соседи из нашего дома очень тепло отзываются о господине Николае. Ежедневно он приезжает в центр города из Гостомеля и с утра до поздней ночи делает все возможное, чтобы помочь людям,

– пишет Аметова.

Как отреагировал Михайличенко?

По ее словам, сантехник уже подал заявление в полицию. Но он опасается, что из-за известного имени дело могут замять. К слову, полиция Киева подтвердила принятие заявления по факту избиения сотрудника коммунального предприятия.

Правда, имя Михайличенко в заявлении не упоминается. Также журналистка отмечает, что выходила на связь с Алексеем. Она попросила прокомментировать инцидент, на что получила пренебрежительное отношение к себе.

По ее словам, легенда Динамо посоветовал ей "отдохнуть". Он отметил, что ему безразлично на то, что история с избиением сантехника станет публичной. Ранее Михайличенко жестко высказывался о назначении Мирчи Луческу в Динамо.

Что известно об Алексее Михайличенко?